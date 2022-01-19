На открытии проекта VGA в Нарвской арт-резиденции побывало почти 200 человек

Многогранный проект VGA (Video Games and Arts/“Видеоигры и искусство”) родился благодаря совместной работе единственного в странах Балтии музея видеоигр LVLUp!, куратора Юхана Соометса и Нарвской арт-резиденции (NART). В рамках проекта посетители смогут насладиться ретро-видеоиграми и поразмышлять об их влиянии на наше культурное пространство, взглянув на геймерство через призму современного искусства.

В подвальном этаже арт-резиденции музей видеоигр LVLup! создал интерактивный мир, в котором благодаря Dendy, Sega, PlayStation и другим консолям и атрибутам посетители могут погрузиться в удивительную атмосферу сумрачных компьютерных залов 1990-х годов. На первом этаже резиденции открыта выставка современного искусства “Безликие”. Ее цель — переосмыслить и по-новому взглянуть на мир видеоигр. Курируемая Юханом Соометсом экспозиция включает работы следующих авторов: Олег Фролов (Россия), Алексей Гордин, Анна Шкоденко, Михкель Кейс, Хенри Хютт, Данель Кахар, Рауль Келлер, Каспар П. Лойт и Дениса Штефанигова (Чехия).

Посетить выставки можно до 10 апреля: художественная выставка “Безликие” открыта ср. — вс. с 14:00 до 18:00, музей видеоигр LVLup! WarpRoom ждет посетителей ср. — вс. с 14:00 до 21:00. Не забудьте принести с собой тапочки! Дополнительная инфомрация: www.nart.ee/ru/vga

Проект реализуется в партнерстве с Британским советом в рамках программы People to People Cultural Engagement.