Кошка довела звезду “Каменской” и “Марша Турецкого” до реанимации

По словам соседки Воронковой Марии Кисляковой, пожар произошел из-за кошки — она уронила пластмассовую елку со свечами. “Горела она очень противно. Очень много дыма было, все это распространилось очень быстро по подъезду”, — рассказала собеседница 5-tv.

Она отметила, что пожар потушили собственными силами. По словам Кисляковой, актриса повредила руки, когда ловила кошку в огне. “Кошка испугалась, начала метаться, вот это и послужило началом пожара”, — рассказала соседка звезды.

По словам собеседницы 5-tv, артистка заходила к ней за водой и мыть руки. “Ничего криминального. Такой несчастный случай”, — подытожила она.

Воронкова также успела разбудить и вывести девочку. А виновница происшествия несмотря на все попытки спасти ее из огня не только погибла сама, но и почти убила хозяйку — пусть и ненарочно.

Сейчас 56-летняя Воронкова находится в реанимации под присмотром врачей. Как сообщили в пресс-службе Московского драматического театра имени Пушкина, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.