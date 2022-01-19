Умер бывший креативный директор Vogue Андре Леон Тэлли

Андре Леон Тэлли в начале карьеры работал в журнале Энди Уорхола Interview. Также он сотрудничал с журналом W и писал в The New York Times.

В американский Vogue Тэлли пришел в 1983 году. С 1988 по 1995 годы он занимал пост креативного директора издания и, во многом вместе с главным редактором журнала Анной Винтур, сформировал современные представления о моде и фэшн-съемке. В частности, Тэлли одним из первых стал широко привлекать к работе моделей с темным цветом кожи. С 1998 по 2013 годы Тэлли сотрудничал с Vogue как внештатный редактор.

С 2013 по 2014 год он занимал должность главного редактора русскоязычной версии журнала Numéro.

Тэлли также был судьей в шоу “Топ-модель по-американски” в 14-17 сезонах и написал три книги, одна из которых — мемуары “The Chiffon Trenches” — вошла в список бестселлеров The New York Times. В мемуарах Тэлли, в частности, рассказал о многолетнем сотрудничестве, дружбе и разрыве отношений с Анной Винтур.