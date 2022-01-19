Как влюбить в себя представителей разных знаков Зодиака

Овен

Поскольку Овнами движет страсть к преодолению различных преград, то и вам нужно быть слегка неприступными. Но главное — не злоупотребляйте этим. Хоть этот знак зодиака не злопамятен и готов прощать за небольшие “шалости”, перебарщивать с этим не стоит.

Главный совет: будьте всегда веселы и интересны. Пускай жизнь бьет ключом!

Телец

Достаточно консервативный знак. Тельцы обожают классику: цветы, вино, кино. Долгие ухаживания — это то, на что придется пойти ради Тельцов.

Главный совет: не пытайтесь ускорять ваши отношения. С Тельцами должно быть все методично и постепенно.

Близнецы

Эстетический голод Близнецов нужно удовлетворять. Вы можете провести совместный вечер в театре, музее или на концерте. Это обязательно должно быть культурное мероприятие.

Главный совет: приготовьтесь к куче разговоров обо всем на свете.

Рак

Проводя свидания с Раком, будьте готовы познакомиться с семьей данного знака. Он очень быстро приведет вас к своим родственникам, чтобы получить их одобрение.

Главный совет: не стесняйтесь беседовать с родителями Рака на важные и серьезные темы.

Лев

Вам придется осыпать комплиментами Львов на протяжение всех ваших отношений. Они обожают похвалу — польстить горделивому знаку будет очень просто. Даже при таком темпераменте, Львы гордятся не только собой, но и своими партнерами.

Главный совет: готовьтесь полностью посвятить себя Львам.

Дева

Дева — знак-перфекционист. Иногда их требования доходят до такой степени занудства, что сорванное свидание вам просто-напросто могут не простить. Поэтому проверьте еще раз — заказан ли столик на сегодняшний вечер.

Главный совет: вам не удастся исправить Дев, придется просто смириться с тем, какие они есть. Тогда будет вам счастье.

Весы

В отношениях с Весами вам нужно уметь поддержать интеллектуальную беседу. Этот знак не конфликтен, Весы ценят сбалансированные отношения. Любой вопрос они привыкли рассматривать со всех сторон, но иногда эти рассуждения могут сильно утомить.