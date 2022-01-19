День рождения Федерико Феллини в Таллинне отметят просмотром "8 1/2"

20 февраля — день рождения мэтра. Он родился ровно 102 года назад в Римини. Фильм “8 1/2” он снял в 1962 году, а премьера картины прошла 13 февраля 1963 года в Риме. Название фильма обозначает его порядковый номер в фильмографии Феллини — он к тому времени снял 6 полнометражных фильмов, 2 короткометражных фильма, которые автор сосчитал за один, и совместный фильм с режиссёром Альберто Латтуада “Огни варьете” (“полфильма”). Картина “8 ½”, завоевавшая Большой приз Московского кинофестиваля и две премии “Оскар”, считается одним из величайших кинофильмов в истории и вершиной режиссёрского мастерства Феллини.

Весь фильм — это смешение реальности и потока сознания главного героя — режиссёра Гвидо Ансельми: его детских воспоминаний, мечтаний, сюрреалистических видений и озарений, в которых он ищет вдохновения для своей новой кинокартины.

“Фильм “8 1/2” Феллини — это признанная классика мирового кинематографа, давно завоевавшая любовь зрителей, — говорит директор по развитию компании BestFilm. — Очень часто, к нам обращаются те, кто хочет увидеть на больших экранах фильмы, которые когда-то ставили кассовые рекорды, но, к сожалению, в странах Балтии нет кинотеатра, который бы на постоянной основе показывал классику. Мы стараемся организовать точечные сеансы, радуя зрителей. Фильм планировался к 100-летнему юбилею Феллини, но, 2020 год, внес коррективы и вот уже 102 года спустя со дня рождения мэтра фильм появится на экранах, правда только одним сеансом, но, в отреставрированной версии, а значит зрители увидят качественную картинку и хороший звук. Кроме того, фильм будет с русскими и эстонскими субтитрами".

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