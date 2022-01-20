“Она трезвая не летает”: директор Волочковой не удивлен ее поведением в самолете

45-летняя балерина отрицает свою вину, хотя очевидцы говорят об обратном. Ситуацию пришлось комментировать ее директору Светлане Герасимовой, которая подтвердила — звезда была в состоянии алкогольного опьянения, когда устроила дебош. “Она трезвая не летает, потому что боится”, — говорит представитель Волочковой.

По предварительной информации, Анастасия несколько часов не хотела надевать защитную маску, но все-таки бортпроводники смогли уговорить ее, и воздушное судно благополучно село в аэропорту Шереметьево. Правда, по прилете Волочкову ждали в отделении полиции. На нее составили два протокола: за мелкое хулиганство, а также за отсутствие средств индивидуальной защиты.

Отметим, что Волочкова и ее новый бойфренд Сергей не считают себя виноватыми. По их словам, это была провокация, которую устроили бортпроводники. Более того, мужчина поддерживает любимую и считает, что нужно отправляться в суд.

В Сети поддерживают звезду и говорят, что это явная провокация. Есть версия, что руководство “Аэрофлота” давно недовольно поведением скандальной Волочковой, поэтому хочет внести ее с стоп-лист. Якобы во время полета на Мальдивы Анастасия оскорбляла сотрудников авиакомпании, но тогда доказать это не смогли. “Позорище тем, кто за то, что я уступила место ребенку, устроил это дешевое шоу”, — высказалась балерина.