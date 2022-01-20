Дарья Карпина заступилась за футболистов и “наехала” на блогеров

Очень часто публика осуждает за роскошную жизнь многих футболистов, в числе которых Павел Мамаев, Александр Кокорин и другие игроки. По словам Дарьи, в этом есть доля несправедливости. Ведь многие известные персоны, не связанные со спортом, живут на широкую ногу, демонстрируют это, но их почему-то лайкают и любят.

«Есть такая Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана. Если открыть ее Instagram, то создается впечатление, что человек в этой жизни вообще ничего не делает, кроме как отдыхает. У нее там курорты, на которые, наверное, не все наши футболисты ездили. Понимаете?! Если открыть комментарии к ее постам, то там все только и говорят, какая она прекрасная мама. Никого не интересует, откуда она берет деньги, чем она зарабатывает, платит ли налоги», — рассуждает Карпина.

А недавно с хейтом столкнулась и невеста Павла Мамаева — Надежда Санько. Она похвасталась в личном блоге помолвочным кольцом от футболиста за 12 миллионов рублей. Публика посчитала, что Павел тем самым унизил бывшую супругу Алану, которая родила ему дочь Алису и сегодня пытается отсудить достойные алименты.

«Когда мне сделали предложение, меня распирало от радости и счастья, хотелось об этом всем рассказать. Ну просто девочки так делают. И я так сделала. На следующий день я стала звездой в России, а ведь обо мне до этого никто не знал. Пошел шквал статей о том, что Карпин сделал предложение какой-то учительнице из Эстонии. Журналисты откуда-то взяли мой телефон, звонили моим знакомым... Вот тогда я впервые почувствовала, что такое отношения с известным человеком», — вспомнила Карпина на шоу «Есть тема!» на МАТЧ ТВ.