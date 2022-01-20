20.01.2022, 12:58
Самые вредные сочетания продуктов(2)
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Наибольший вред организму наносит сочетание продуктов, в которых содержится много сахара и насыщенных жиров. Об этом в интервью РИА “Новости” рассказала нутрициолог Кристина Журавлева.
Орехи и растительное масло отлично сочетаются с рыбой, богатой ненасыщенными жирами, а вот с мясом их лучше не употреблять, поделилась подробностями собеседница издания.
“Не рекомендуется мясо с картофелем, хлебом, горохом, рисом, пшеном, чечевицей, нутом, грибами”, — подчеркнула специалист, посоветовав дополнять мясное блюдо овощным салатом, спаржей и листовой зеленью.
Журавлева отметила, что организму тяжело переварить сразу два вида животного белка, добавив, что такая нагрузка чревата расстройством пищеварения и ощущением тяжести в желудке.