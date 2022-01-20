20.01.2022, 12:21
Звезда в городе! Завтра в Таллинне пройдет автограф-сессия Егора Шипа
16:00 в ТЦ Ülemiste
Pressifoto
21 января в Таллинне пройдет автограф-сессия и презентация новой лимитированной линейки Black Star Wear, мерча “Легенда” Егора Шипа. В 16:00 Егор встретится с поклонниками в магазине Black Star Wear в торговом центре Ülemiste, а вечером того же дня, в 19:00 состоится концерт Егора в клубе MJCLUB.
https://mjproduction.ee/et/egor-ship-tallinn.html
Егор Шип - популярный тикток-блоггер с более чем 11 миллионами подписчиков. В 2020 году начал сольную музыкальную карьеру, и уже в 2021 году стал одним из участников лейбла Black Star. В рамках сотрудничества с Black Star Wear выходил мерч Егора Шипа, который пользовался огромным спросом и в Таллинне был раскуплен по предзаказам. В янвале 2022 Егор выпустил новый мерч “Легенда”.