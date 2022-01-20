Звезда в городе! Завтра в Таллинне пройдет автограф-сессия Егора Шипа

Егор Шип - популярный тикток-блоггер с более чем 11 миллионами подписчиков. В 2020 году начал сольную музыкальную карьеру, и уже в 2021 году стал одним из участников лейбла Black Star. В рамках сотрудничества с Black Star Wear выходил мерч Егора Шипа, который пользовался огромным спросом и в Таллинне был раскуплен по предзаказам. В янвале 2022 Егор выпустил новый мерч “Легенда”.