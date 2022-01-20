Coca-Cola Plaza снова открыт и приглашает на интересные мероприятия!

“Семейное воскресенье” пройдет уже на этой неделе — 23 января в Coca-Cola Plaza. Развлечения для детей начнутся в 11:45. В программе разукрашивание лиц, создание фигурок из воздушных шариков и рисование. Всех гостей ждет сюрприз! После мероприятия советуем пойти на мультфильм “Мы монстры 2”. Подробнее о мероприятии: https://bit.ly/352I7Mj

“В кино с малышом” пройдет 24 января в Coca-Cola Plaza. В 11:45 на втором этаже кинотеатра начнется презентация интересных товаров, а в 12:30 — сеанс. В этот раз предлагаем молодым родителям со своими малышами выбрать из двух вариантов кино: мультфильм “Мы монстры 2” (сеанс есть как на русском, так и на эстонском языках) или новая романтическая мелодрама “Любовь как бестселлер”. Особенностью мероприятия “В кино с малышом” является то, что звук во время сеанса приглушен, а также в зале больше освещения. Подробнее о мероприятии: https://bit.ly/3FISQYF

В рамках программы “Киноклассика” в январе каждую среду проходят показы японской анимационной драмы “Акира” 1988 года. Сеанс на языке оригинала (японском) с английскими субтитрами. Подробнее: https://bit.ly/3KocCfA

Фильм повествует о том, как спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город — Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия. Военные в лице полковника Сикисимы, руководителя проекта биологических военных экспериментов, входят в конфликт с правительством. А в стране возникает религиозный культ сверхчеловека по имени Акира, приход которого, якобы, сможет решить все проблемы Японии.

До встречи в кино!