ФОТО | Вера Брежнева снялась топлес на отдыхе без мужа

На одном из фото Брежнева загорает топлесс в черных трусиках-стрингах, лежа на боку с книгой. Вера расположилась спиной к камере, так что поклонники могут вдоволь насладиться зрелищем даже больше, чем подписью.

На другом фото 39-летняя звезда позирует топлес в номере отеля. Артистка сделала селфи, и из одежды на ней в тот момент были только леопардовые стринги и широкополая шляпа. Вера скромно прикрыла свою обнаженную грудь рукой, так что все приличия были соблюдены.

Еще несколько снимков демонстрируют роскошную фигуру Брежневой в черном купальнике. Поклонники в восторге от того, как выглядит артистка. “Вера одна из самых красивых певиц на нашей эстраде”, “Идеальная фигура и идеальная Вера”, “Невероятная красота”, “Эстетика и ничего лишнего. Красота”, — пишут фолловеры в комментариях.

На экзотические острова певица улетела без мужа Константина Меладзе. Компанию ей составили подруги и сестра Виктория Галушка, бывшая жена шоумена Александра Цекало. Артистка и ее близкие остановились в одном из самых роскошных отелей Мальдив — “The Ritz-Carlton Maldives”. Одна ночь в нем может обойтись постояльцу в полмиллиона рублей. Певица поселилась на вилле, расположенной в тропическом саду. Но при этом постоянно приглядывалась к домикам на воде, стоящих прямо в океане на сваях. В итоге через несколько дней отдыха Брежнева все-таки переселилась в океанскую виллу. О своем отеле артистка говорит: “Стильный, при этом уютный”.