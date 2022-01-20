Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом

Басилашвили признался, что не понимает, как смог заразиться COVID-19. Актер уже несколько месяцев как самоизолировался на даче. Вероятно, болезнь ему кто-то “привез”.

Артист уже не в первый раз болеет коронавирусом. Свое нормальное самочувствие сейчас Басилашвили связывает с вакцинацией — актер успел привиться от COVID-19.

Народный артист СССР Олег Басилашвили известен широкой аудитории ролями в “Служебном романе”, “Осенней марафоне” и других популярных кинолентах.