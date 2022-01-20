20.01.2022, 16:01
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом(6)
ФОТО: screenshot - youtube
Врачи выявили коронавирус у актера Олега Басилашвили. Как рассказал народный артист СССР в эксклюзивном интервью 5-tv, он не чувствует, что заболел. “Мне вчера был поставлен диагноз. Самочувствие нормальное. Никаких симптомов нет, но обнаружен он”, — объяснил 87-летний актер.
Басилашвили признался, что не понимает, как смог заразиться COVID-19. Актер уже несколько месяцев как самоизолировался на даче. Вероятно, болезнь ему кто-то “привез”.
Артист уже не в первый раз болеет коронавирусом. Свое нормальное самочувствие сейчас Басилашвили связывает с вакцинацией — актер успел привиться от COVID-19.
Народный артист СССР Олег Басилашвили известен широкой аудитории ролями в “Служебном романе”, “Осенней марафоне” и других популярных кинолентах.