Культура
20.01.2022, 20:30

Goltsman Ballet порадует жителей Таллинна уникальным танцевальным шоу для всей семьи: “Танцующая картина”

 
ФОТО: Pressiamaterjalid
Руководитель балетной труппы и хореограф Мария Гольцман рассказывает: “Мы представляем уникальный танцевальный перформанс как часть мультимедиальной выставки Monet2Klimt и приглашаем всех любителей танца и живописи 22 января на представление в Digitiva — Multimedia Art Space Tallinn.

Такое вы раньше точно никогда не видели, и мы гордимся тем, что можем порадовать наших зрителей чем-то уникальным и необычным! Это чистая инспирация посредством живописи и танца”.

В течение выставки образы великих мастеров Густава Климта, Клода Моне и Винсента ван Гога оживают не только на экране, но и в пространстве в сопровождении шедевров классической музыки и мастерства артистов танцевального театра Goltsman Ballet.

Музыка и движение, живопись и видео: слияние, созвучие, гармония. На экране оживают живописные образы, в пространстве появляются танцоры, воздух наполнен классической музыкой. Слияние живописи и движения, которое обволакивает зрителя, уносит всех в разноцветный магический мир “танцующих картин”. Подробная информация о билетах и мероприятии: https://ticketbest.eu/performances/tantsuuschaya-kartina

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