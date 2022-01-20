Goltsman Ballet порадует жителей Таллинна уникальным танцевальным шоу для всей семьи: “Танцующая картина”

Такое вы раньше точно никогда не видели, и мы гордимся тем, что можем порадовать наших зрителей чем-то уникальным и необычным! Это чистая инспирация посредством живописи и танца”.

В течение выставки образы великих мастеров Густава Климта, Клода Моне и Винсента ван Гога оживают не только на экране, но и в пространстве в сопровождении шедевров классической музыки и мастерства артистов танцевального театра Goltsman Ballet.

Музыка и движение, живопись и видео: слияние, созвучие, гармония. На экране оживают живописные образы, в пространстве появляются танцоры, воздух наполнен классической музыкой. Слияние живописи и движения, которое обволакивает зрителя, уносит всех в разноцветный магический мир “танцующих картин”. Подробная информация о билетах и мероприятии: https://ticketbest.eu/performances/tantsuuschaya-kartina