Психолог дал неутешительный прогноз о состоянии Григория Лепса после развода(4)
Отдохнувший в Куршевеле Григорий Лепс вернулся на родину в Москву. Казалось бы, певец уже отошел от развода с Анной Шаплыковой, как вдруг в его социальной сети начали появляться весьма неутешительные посты об одиночестве. Психолог Андрей Зберовский в беседе с порталом Day.ru объяснил, чем могут обернуться для певца такие способы отвлечься от мыслей о разводе.
“Есть люди — творческие пессимисты, — объясняет псиохолог. — Само по себе творчество Лепса — трагичное. Он получает заряд своего творчества в боли. Состояние кризиса — это для него топливо. То, что сейчас он находится в депрессивном состоянии, для его психотипа нормально. Такие люди обычно живут циклами”.
“Для него это обычный рабочий процесс. Я думаю, опасений здесь никаких нет. Главное, чтобы он мог контролировать себя. Самое страшное, что может произойти, если он пойдет по пути Ефремова, который пьяный садился за руль, попадал в аварии и в итоге оказался за решеткой”, — предупреждает специалист.