Психолог дал неутешительный прогноз о состоянии Григория Лепса после развода

Отдохнувший в Куршевеле Григорий Лепс вернулся на родину в Москву. Казалось бы, певец уже отошел от развода с Анной Шаплыковой, как вдруг в его социальной сети начали появляться весьма неутешительные посты об одиночестве. Психолог Андрей Зберовский в беседе с порталом Day.ru объяснил, чем могут обернуться для певца такие способы отвлечься от мыслей о разводе.