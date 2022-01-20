Первый выпуск “Народ поет” выйдет уже сегодня! За путевку в полуфинал сразятся горячие болгары и нежные Кохтла-Ярвеские девушки

Ведущие шоу: Виталий Вестеринен и Алина Захарова — самый яркий звездный дуэт Эстонии! Многие уже наслышаны, что Виталий удивляет своими искрометными импровизационными шутками, а Алина заряжает всех вокруг позитивом и юмором, так что участники точно попадут в хорошие руки.

“Народ поет“ — это не только шоу, но еще и конкурс, который проходит по олимпийской системе: проигравший выбывает, а победитель проходит в полуфинал. Лучший музыкальный коллектив программы определяют телезрители при помощи телефонного голосования, которое проходит в прямом эфире.

“Никола и Болгарские перцы” — коллектив, который одновременно представляет и Болгарию, и Эстонию. Его создал певец и гитарист Никола Колев, который переехал в Эстонию 5 лет назад.

“Любовь привела меня в Эстонию. Я женат на эстонке, так что все из-за женщины”, — признался Никола Колев.

“Болгарские перцы” — это друзья Николы Колева и его ученики из студии Kolevperform.

“Никола и Болгарские перцы”: Никола Колев (гитара, вокал), Симеон Монов (клавишные), Сергей Шегуров (бас-гитара), Эвелина Зотович (скрипка, бэк-вокал), Дарья Молочкова (бэк-вокал), Вадим Артюшевский (ударные), Александр Чуприн (бас-гитара).

Bliss — это вокальный ансамбль из Кохтла-Ярве, который специально для шоу “Народ поет” стал еще и инструментальным. Изначально это три вокалистки: Екатерина Минаева, Анастасия Хрисанфова и Кяролин Кивесту.

“Вместе мы поем уже лет 7. Я работала учителем по вокалу в музыкальной школе, в нескольких, и у меня везде были талантливые девчонки. Потом я ушла в декрет и очень по ним соскучилась. И потом я решила, что хочу петь все время. И я собрала их всех в кучу, и так появился ансамбль Bliss”, — рассказала Екатерина Минаева.

Bliss: Екатерина Минаева (вокал), Анастасия Хрисанфова (вокал), Кяролин Кивесту (вокал), Павел Клишин (бас-гитара), Алексей Беляев (барабаны), Даниил Масляков (гитара), Михаил Кастрицкий (перкуссия)