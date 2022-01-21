На конференции Tallinn Music Week выступят основатель Bella Union Саймон Рэймонд и генеральный директор Mute Song Дэвид МакГиннис
Программа конференции TMW 2022, посвященной музыкальной индустрии, создана в сотрудничестве с Эстонским бюро по экспорту и развитию музыки Music Estonia
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Одной из безусловных звезд грядущей конференции станет владелец и генеральный директор отмечающего в этом году свое 25-летие влиятельного британского звукозаписывающего лейбла Bella Union Саймон Рэймонд. Он хорошо известен музыкальной общественности как главный творческий двигатель шотландской группы Cocteau Twins в 1980-х годах. Среди артистов Bella Union, который Рэймонд создал в 1997 году со своим коллегой по группе Робином Гатри, есть такие звезды, как Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty, Джон Грант, выступавший на TMW 2017 C. Duncan и новая группа Саймона Lost Horizons. Он также отвечает за распространение в Европе творчества Spiritualized, Mercury Rev, Flaming Lips и Ezra Furman.
Соучредитель PR-компании Savage & Best и музыкальный публицист Джейн Сэвидж представит на TMW биографию британской группы Suede под названием Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers. Книга выходит 12 апреля. Сэвидж — одна из важнейших фигур брит-поп-волны 1990-х, среди клиентов которой помимо Suede были такие столпы жанра, как Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs и Menswear. Кроме того, она занималась связями с общественностью групп The Falli и The Jesus and Mary Chain. Также Джейн описала невероятные приключения звезд брит-попа в своей книге Lunch With The Wild Frontiers.
Генеральный директор Mute Song, партнера лондонского звукозаписывающего лейбла Mute, Дэвид МакГиннис более 30 лет отвечал за лицензирование музыки и авторское право, руководил отношениями между исполнителями и авторами песен, а также управлял их делами в Mute Songs, PPL и MCPS. С 2014 года его издательский портфель Mute Song вобрал в себя работы таких артистов, как Йохан Йоханссон, Макс Рихтер, Underworld, Swans, Боб Гелдоф, Liars и Wire.
На конференции TMW 2022 также ожидаются выступления следующих докладчиков: Ральф Димерт, основатель и генеральный директор Берлинского агентства исполнительских искусств von deer haardt, Бекки Сагден, лондонский агент ICM Partners/Primary Talent International, Александра Арчетти Столен, директор фестиваля Oslo World, Линнеа Элизабет Свенссон из Норвегии, член правления зеленого проекта в сфере культуры Greener Events, Андраж Кайзер из Словении, художественный руководитель фестиваля новой музыки MENT Ljubljana.
Первыми спикерами от Эстонии станут музыкант и медиа-звезда Даниэль Леви и генеральный директор Live Nation Эва Пальм.
Вся программа конференции TMW и основные темы будут обнародованы постепенно с февраля по апрель.
TMW 2022 будет проходить с 4 по 8 мая по всему Таллинну, который с этого года носит звание Музыкального города ЮНЕСКО. В дополнение к конференции и музыкальному фестивалю, TMW также планирует бесплатный городской фестиваль, включающий концерты на городских сценах, художественные выставки, серию публичных выступлений и программу для детей и подростков.
Абонементы на TMW 2022 продаются в интернет-магазине фестиваля. До 30 января PRO-абонемент, гарантирующий вход на фестиваль и конференцию, доступен по специальной скидочной цене в 150 евро. С 1 февраля цена вырастет до 175 евро.
Организатором фестиваля TMW является Shiftworks OÜ. Организация и продакшн музыкальной программы будет проходить в сотрудничестве со многими партнерами.