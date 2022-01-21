На конференции Tallinn Music Week выступят основатель Bella Union Саймон Рэймонд и генеральный директор Mute Song Дэвид МакГиннис

Программа конференции TMW 2022, посвященной музыкальной индустрии, создана в сотрудничестве с Эстонским бюро по экспорту и развитию музыки Music Estonia

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Одной из безусловных звезд грядущей конференции станет владелец и генеральный директор отмечающего в этом году свое 25-летие влиятельного британского звукозаписывающего лейбла Bella Union Саймон Рэймонд. Он хорошо известен музыкальной общественности как главный творческий двигатель шотландской группы Cocteau Twins в 1980-х годах. Среди артистов Bella Union, который Рэймонд создал в 1997 году со своим коллегой по группе Робином Гатри, есть такие звезды, как Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty, Джон Грант, выступавший на TMW 2017 C. Duncan и новая группа Саймона Lost Horizons. Он также отвечает за распространение в Европе творчества Spiritualized, Mercury Rev, Flaming Lips и Ezra Furman.

Соучредитель PR-компании Savage & Best и музыкальный публицист Джейн Сэвидж представит на TMW биографию британской группы Suede под названием Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers. Книга выходит 12 апреля. Сэвидж — одна из важнейших фигур брит-поп-волны 1990-х, среди клиентов которой помимо Suede были такие столпы жанра, как Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs и Menswear. Кроме того, она занималась связями с общественностью групп The Falli и The Jesus and Mary Chain. Также Джейн описала невероятные приключения звезд брит-попа в своей книге Lunch With The Wild Frontiers.