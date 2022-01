На конференции Tallinn Music Week выступят основатель Bella Union Саймон Рэймонд и генеральный директор Mute Song Дэвид МакГиннис

Соучредитель PR-компании Savage & Best и музыкальный публицист Джейн Сэвидж представит на TMW биографию британской группы Suede под названием Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers. Книга выходит 12 апреля. Сэвидж — одна из важнейших фигур брит-поп-волны 1990-х, среди клиентов которой помимо Suede были такие столпы жанра, как Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs и Menswear. Кроме того, она занималась связями с общественностью групп The Falli и The Jesus and Mary Chain. Также Джейн описала невероятные приключения звезд брит-попа в своей книге Lunch With The Wild Frontiers.