Любовник Волочковой готов терпеть ее интим за деньги — мнение психолога(4)
Психолог Филипп Литвиненко рассказал о возможном будущем российской балерины Анастасии Волочковой после того, как она угодила в очередной скандал. По словам специалиста, избранник балерины — банщик Сергей — прекрасно понимает, что в отношениях со звездой ему придется играть по правилам, принятым в шоу-бизнесе, — пишет 5-tv.
Балерина Анастасия Волочкова любит подчеркивать, что у нее никогда не было недостатка в состоятельных кавалерах, желающих оказать ей поддержку. Недавно она призналась, что вполне может согласиться на интимные отношения со спонсорами своих проектов, при условии, что они будут не только богаты, но и сексуально привлекательны.
Интересно, что выпуск шоу “Что было дальше?” (ЧБД) с ведущим Нурланом Сабуровым, в котором знаменитость высказала эту мысль, вышел в эфир уже после того, как Волочкова отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы со своим новым ухажером Сергеем. Мужчина, к слову, никак высказывания своей спутницы не комментировал, словно и не видит в этом ничего для себя возмутительного.
Между тем, после таких слов скандальной блондинки у нее, без сомнения, отбоя не будет в мужчинах, желающих оказать ей финансовую помощь, но банщик из Подмосковья, похоже, понимает — это неотъемлемая часть имиджа Волочковой в шоу-бизнесе, вот и помалкивает. Об этомрассказал психолог Филипп Литвиненко.
“Конечно же Волочкова хорошо знает законы пиара и умеет ими пользоваться. Именно поэтому мы все ее знаем и сейчас обсуждаем. Она умело использует свои внешние данные, имидж, способности и события, в которых она оказывается”, — отметил эксперт.
Примеров тому масса — если звезда отдыхает на Мальдивах, то непременно покажет свой легендарный шпагат и это будет обсуждать вся страна. По мнению психолога, как женщина внешне привлекательная, балерина вполне может себе это позволить — почему бы и нет?
“Вот сейчас Настя идет еще дальше — удивляет нас новыми откровениями и это ее заявление в шоу ЧБД — это как раз яркое тому подтверждение. Естественно после такого заявления количество спонсоров, желающих вложится в Настю сильно вырастет. Все они выстроятся в очередь, а она уже выберет, с кем ей будет максимально комфортно, удобно работать и для этого ей, конечно же, необязательно будет с ними спать, это очевидно”, — считает психолог.
Специалист уверен, то, что Волочкова неизменно вызывает бурную полемику вокруг своих слов и поступков, главным образом работает на поддержание ее имиджа и популярности. А что касается до банщика Сергея — он прекрасно понимает ситуацию.
“То, что ее новый возлюбленный это никак не комментирует, не реагирует, относится спокойно, как раз понятно. Он просто понимает — это пиар, ее работа и это на пользу его возлюбленной. Он понимает, когда ты в отношениях со звездой, то тут бывает всякое”, — рассказал Литвиненко.
По словам психолога, такое поведение Анастасии характеризует ее как уверенную в себе женщину с амбициями, которая знает, чего хочет и делает то, что ей нравится. При этом она никогда не упускает возможности повысить свою популярность, так что для шоу — бизнеса это совершенно нормальное поведение.
Между тем, в соцсети знаменитости с появлением в ее жизни Сергея заметно поубавилось откровенных фото, что не ускользнуло от внимания поклонников. Правда, надолго скандальной звезды не хватило. Незадолго до своего возвращения в столицу с отдыха Волочкова не сдержалась и порадовала фанатов свеженьким фото в шпагате.
А потом был скандал в самолете…