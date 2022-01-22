Любовник Волочковой готов терпеть ее интим за деньги — мнение психолога

Балерина Анастасия Волочкова любит подчеркивать, что у нее никогда не было недостатка в состоятельных кавалерах, желающих оказать ей поддержку. Недавно она призналась, что вполне может согласиться на интимные отношения со спонсорами своих проектов, при условии, что они будут не только богаты, но и сексуально привлекательны.

Интересно, что выпуск шоу “Что было дальше?” (ЧБД) с ведущим Нурланом Сабуровым, в котором знаменитость высказала эту мысль, вышел в эфир уже после того, как Волочкова отправилась в романтическое путешествие на Мальдивы со своим новым ухажером Сергеем. Мужчина, к слову, никак высказывания своей спутницы не комментировал, словно и не видит в этом ничего для себя возмутительного.

Между тем, после таких слов скандальной блондинки у нее, без сомнения, отбоя не будет в мужчинах, желающих оказать ей финансовую помощь, но банщик из Подмосковья, похоже, понимает — это неотъемлемая часть имиджа Волочковой в шоу-бизнесе, вот и помалкивает. Об этомрассказал психолог Филипп Литвиненко.

“Конечно же Волочкова хорошо знает законы пиара и умеет ими пользоваться. Именно поэтому мы все ее знаем и сейчас обсуждаем. Она умело использует свои внешние данные, имидж, способности и события, в которых она оказывается”, — отметил эксперт.

Примеров тому масса — если звезда отдыхает на Мальдивах, то непременно покажет свой легендарный шпагат и это будет обсуждать вся страна. По мнению психолога, как женщина внешне привлекательная, балерина вполне может себе это позволить — почему бы и нет?

“Вот сейчас Настя идет еще дальше — удивляет нас новыми откровениями и это ее заявление в шоу ЧБД — это как раз яркое тому подтверждение. Естественно после такого заявления количество спонсоров, желающих вложится в Настю сильно вырастет. Все они выстроятся в очередь, а она уже выберет, с кем ей будет максимально комфортно, удобно работать и для этого ей, конечно же, необязательно будет с ними спать, это очевидно”, — считает психолог.