Памела Андерсон опять разводится

А ведь как красиво все начиналось… “Я именно там, где мне нужно быть, — в руках мужчины, который по-настоящему меня любит”, — рассказывала счастливая Андерсон сразу после свадьбы с Дэном. “Наконец-то рядом с ней настоящий мужчина, который знает, как с ней обращаться”, — вторили их друзья. — Он не парень из Голливуда, это идеально подходит для Памелы.

Памела Андресон выходила замуж шесть раз. С музыкантом Томми Ли она жила в браке с 1995 по 1998 годы. От Томми она родила сыновей Брэндона Ли и Дилана Джаггера Ли. После Томми Памела была замужем за рок-музыкантом Кидом Роком и дважды — в 2007-2008 и 2014-2015 годах — за игроком в покер Риком Саломоном. В 2019 году модель со скандалом рассталась с молодым французским футболистом Адилем Рами. Нападающий клуба “Марсель” был на 18 лет младше актрисы, однако разница в возрасте не помешала им прожить вместе почти два года. Правда, любовь закончилась горьким финалом. Памела обвинила спортсмена в изменах и в том, что он поднимал на нее руку. Впрочем, актриса быстро утешилась. Уже в начале 2020 года Андерсон вышла замуж в пятый раз за 74-летнего голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Джон уверял, что с молодости был влюблен в Памелу. Пара тайно поженились 20 января 2020 года в Малибу. Но, видимо, их семейная лодка разбилась об что-то более серьезное, чем быт. И спустя 12 дней после свадьбы Памела объявила о разводе с Джоном. Брак с телохранителем Дэном Хейхерстом стал для нее шестым.