Идрак Мирзализаде умудрился неплохо заработать на своем изгнании из России

В декабре Идрак Мирзализаде объявил, что собирается продать свой вид на жительство в России, куда теперь ему въезд запрещен. Артист планировал продавать документ в NFT, то есть в уникальном цифровом формате, который нельзя повторить. Оплатить покупку желающий должен в криптовалюте.

“Я поставлю цену 10 эфиров — это больше 40 тысяч долларов. Но вы можете предлагать любую сумму, хоть 50 долларов. Если это будет максимум, который предложат, я продам за 50 долларов”, — заявил артист.

Вчера аукцион состоялся на Бали, где теперь проводит время изгнанный стендапер. В ходе торгов шоумен продал свой вид на жительство синеволосому мужчине, который назвался Мастером. Покупатель заплатил Идраку 5 эфиров, что в пересчете на доллары оказалось весьма приличной суммой — 15 тысяч. Новый владелец документов получил их как в виртуальном, так и бумажном варианте.

Мирзализаде с юмором отметил, что в будущем удостоверение может в разы подорожать. “Обещаю, что цена на этот NFT, вид на жительство, вырастет к тому моменту, когда я вернусь в Россию. А я точно знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков”, — говорил звезда.