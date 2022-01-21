“В детстве пережила сексуальное насилие”: шокирующие откровения Любови Толкалиной

Любовь Толкалина рассказала о новом в проекте, в котором исполнила главную роль. Речь идет о сериале “Бег Улиток”. “Мы сделали красивый, честный, сильный, темный, классный и по-хорошему страшный сериал о том, чего никто не знает, кроме психотерапевтов. О том, что скрыто от посторонних ушей — что происходит в памяти женщин, переживших сексуальное насилие”, — написала актриса в блоге.

Она отметила, что жертвы изнасилований никогда не забывают пережитое. “Память. Как она бережет травмированное сознание, чтобы человек мог жить дальше”, — отметила бывшая возлюбленная Егора Кончаловского.

А потом огорошила признаем. “У меня был личный интерес через мой персонаж разобраться, действительно ли желание двух женщин создать семью и иметь ребенка без какого либо участия мужчины в основе своей имеет травму. Для меня это особенный проект. Во-первых, я в детстве тоже пережила сексуальное насилие. Во-вторых, я впервые играла эротическую сцену с женщиной. С великолепной актрисой Дарьей Урсуляк”, — поведала актриса.

Стоит отметить, что ранее Любовь полунамеками давала понять, что в ее жизни происходили очень страшные вещи. Так, она признавалась, насколько несчастной была в 23 года.

“Нет никакой жизни в 23. Жизнь в 23 — это не жизнь, это сущий ад. У меня уже есть маленькая дочка, опыт семейной жизни, я закончила институт, поработала моделью, в театре, в кино… Уже прогремел “Антикиллер”, и я невероятно несчастлива. Я — самое несчастное создание, когда либо созданное Богом…” — делилась Любовь.

По ее признанию, она рано взяла на себя ответственность за родителей, пережила смерть младшего брата. “Внутри абсолютно неприкаянная, неуверенная в себе, полная разруха, ни царя в голове, ни богоявления… Несчастная до самоистязания. Считавшая себя полной дурой и уродом… Искусно скрывающая это, научившись широко улыбаться в любых непонятных обстоятельствах”, — резюмировала актриса.