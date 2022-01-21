В убийстве Игоря Талькова официально обвинен и арестован (заочно) Высоцкий

“Бывший директор звезды начала 1990-х Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно арестован Петроградским райсудом Санкт-Петербурга за убийство певца и покушение на убийство Игоря Малахова, которого он в свое время пытался представить убийцей”, — пишет издание.

Такая мера была принята для подтверждения международного розыска Шляфмана, который вскоре после убийства переехал в Израиль, который редко выдает своих граждан.

Также следствие собирается юридически оценить действия еще нескольких человек, в том числе певицы Азизы. В отличие от Шляфмана, наказание женщине не грозит по причине истечения срока давности.

По версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта “Юбилейный” во время концерта произошел конфликт между охранником певицы Азизы Игорем Малаховым и певцом Игорем Тальковым и его продюсером Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. Последний вырвал из рук Малахова револьвер системы “Наган” и выстрелил, но попал в Талькова, который скончался на месте от ранения в грудь.

Впрочем, присутствовавший при инциденте Михаил Муромов уверен, что стрелял все же Малахов. Но тоже не имел цели стрелять на поражение: “Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум”.

К слову, сам Игорь Малахов умер в 2016 году от цирроза печени.