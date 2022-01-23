Александр Жулин так увлекся рассуждениями о небинарных спортсменах, что дошел до педофилов(5)
Перед Олимпиадой страсти накалились до предела, только теперь обсуждают не только мастерство и регалии чемпионов, но и их гендерную принадлежность, — пишет Woman.
Чем хороши звезды с характером — так это четким мнением и хлесткими фразами. В том, что Александр Жулин принадлежит именно к этой категории, вся страна убедилась на днях, когда прославленный фигурист и тренер жестко высказался об американском спортсмене Тимоти Ледюке. Он долгие годы катался в традиционной паре с талантливой партнершей, а накануне Олимпиады вдруг заявил, что причисляет себя к небинарным персонам.
В спортивном сообществе возник резонный вопрос: как быть с парой, которая поедет на Игры в составе женщины и фигуриста, который себя не считает ни мужчиной, ни женщиной? Как минимум появились разночтения в квалификации Ледюка и его партнерши. “В какой он категории будет выступать — в мужчинах или женщинах? В паре с женщиной? Сам же он как мужчина, выходит. И изначально он мужчиной был, получается. Не хочу я этих уродов комментировать, не хочу”, — заявил Жулин.
Слова тренера наделали еще больше шума, чем небинарное признание самого Ледюка. В Сети разгорелись нешуточные споры: одни встали на сторону прямолинейного Александра, другие сочли его слова чересчур резкими. Более того, Жулин отказался извиняться за слова про “урода” в адрес небинарного фигуриста, так что ситуация накалилась не на шутку.
Свой детальный ответ Александр начал с того, что он не понимает культуру BlackLivesMatter. “Мне претит эта ситуация, когда они встают на колено. Придушили черного наркомана, и сейчас весь мир его отнес к лику святых. Совершенно ужасающая ситуация. Если ты не гей, не черный, то не получишь „Оскар“ — куда зашла толерантность”, — говорит он.
“Я уже говорил и повторю, пожалуйста, если вы чувствуете себя женщиной — это неправильно. Не можете вы, имея мужское тело, перейти в женский спорт”, — продолжает Александр.
Жулин приводит в пример юного фигуриста Илью Малинина, который как раз недавно покорил Америку и получил негласное прозвище “Бога четверных”. Тренер размышляет: а что будет, если этот славный юноша вдруг решит, что он теперь девочка?
“Он же придет и завтра обыграет нашу Трусову, Щербакову и Валиеву, — говорит Александр. — А вот когда девочки переходят в мужское катание — шикарная история. Переходите, вы никогда не обгоните мужчин”.
Такой вариант тренер считает возможным: пусть женщины переходят в мужские виды спорта и соревнуются в них.
“Женщина в мужчину превращаться может. Превращайтесь и соревнуйтесь”, — подытожил Жулин. А вот Ледюк — “с бородой, огромный, который говорит, что он девочка — это неправильно”.
“Если есть понятие „трансгендер“, „небинарный“, существует же Gay Olympics, пусть там выступают. Зачем это все выносить, мерять количество тестостерона? Все должно быть чище и культурнее”, — подвел Жулин итог.
Рассуждая об этом вопросе, он также задумался вслух: мол, а что, если насильники будут говорить, что не получают наслаждение, если не поймают жертву, а что, если педофилы скажут, что им не нравится, если девочке не восемь лет — в какое будущее мы тогда придем?