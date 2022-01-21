ФОТО 18+ | “Мужчины резко жмут на тормоз, увидев меня”: девушка потратила $70 тысяч, чтобы стать Барби

По ее словам, она стремиться выглядеть как можно более “фальшивой” и неестественной, чтобы быть увереннее на улице, пишет Daily Star. Однако уже сейчас многие мужчины, будучи за рулем, останавливаются и смотрят на Серену.

Косметические процедуры и пластические операции Сирена начала делать еще в подростковом возрасте. Она считала, что выглядит невзрачно.

Ее первая операция была в 18 лет. Тогда она легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Далее последовали процедуры на лице, и вскоре она записалась на бразильскую подтяжку ягодиц.

“Мне нравится привлекать внимание и получать реакцию, я не отношусь к жизни слишком серьезно и люблю провоцировать людей. Я нахожу это забавным. Я езжу в своем ярко-розовом Range Rover с опущенными окнами, напевая песни, посылаю воздушные поцелуи и машу всем мужчинам”, — сказала Сирена Смит.

Она отметила, что ей всегда машут в ответ и даже резко жмут на тормоз, чтобы рассмотреть.

Во время пандемии коронавируса девушка набрала лишний вес и всерьез подумала, что пойдет в спортивный зал, чтобы скинуть лишние килограммы. Однако ее тяга к пластике взяла вверх, и она решила просто сделать липосакцию, переместив жир в ягодицы.

В планах у Смит еще множество операций. Она надеется, что к концу 2022 года достигнет своих целей в хирургии.

“Я хочу сделать их (грудь, — Ред.) выше, круглее и намного больше для чрезмерно преувеличенного фальшивого вида. Операция дала мне 100% уверенность в себе. Я много раз говорила, что все, чего я хочу, — это чувствовать себя комфортно и уверенно в своей собственной шкуре, и сейчас я нахожусь в этом путешествии”, — подытожила 23-летняя девушка.