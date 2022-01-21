ФОТО 18+ | “Мужчины резко жмут на тормоз, увидев меня”: девушка потратила $70 тысяч, чтобы стать Барби(55)
Канадка по имени Серена Смит, которой 23 года, потратила почти 70 тысяч долларов, чтобы выглядеть как кукла Барби. Она заявляет, что не собирается останавливаться на достигнутом, пишет obozrevatel.
По ее словам, она стремиться выглядеть как можно более “фальшивой” и неестественной, чтобы быть увереннее на улице, пишет Daily Star. Однако уже сейчас многие мужчины, будучи за рулем, останавливаются и смотрят на Серену.
Косметические процедуры и пластические операции Сирена начала делать еще в подростковом возрасте. Она считала, что выглядит невзрачно.
Ее первая операция была в 18 лет. Тогда она легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Далее последовали процедуры на лице, и вскоре она записалась на бразильскую подтяжку ягодиц.
“Мне нравится привлекать внимание и получать реакцию, я не отношусь к жизни слишком серьезно и люблю провоцировать людей. Я нахожу это забавным. Я езжу в своем ярко-розовом Range Rover с опущенными окнами, напевая песни, посылаю воздушные поцелуи и машу всем мужчинам”, — сказала Сирена Смит.
Она отметила, что ей всегда машут в ответ и даже резко жмут на тормоз, чтобы рассмотреть.
Во время пандемии коронавируса девушка набрала лишний вес и всерьез подумала, что пойдет в спортивный зал, чтобы скинуть лишние килограммы. Однако ее тяга к пластике взяла вверх, и она решила просто сделать липосакцию, переместив жир в ягодицы.
В планах у Смит еще множество операций. Она надеется, что к концу 2022 года достигнет своих целей в хирургии.
“Я хочу сделать их (грудь, — Ред.) выше, круглее и намного больше для чрезмерно преувеличенного фальшивого вида. Операция дала мне 100% уверенность в себе. Я много раз говорила, что все, чего я хочу, — это чувствовать себя комфортно и уверенно в своей собственной шкуре, и сейчас я нахожусь в этом путешествии”, — подытожила 23-летняя девушка.