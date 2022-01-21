ГАЛЕРЕЯ | Звезды и игра в народный мяч под снегом: Cмотри, как прошло открытие нового ресторана Olybet Bar & Grill

Olybet Bar & Grill открылся грандиозным праздником в Старом городе в Таллинне, в ходе которого спортсмены, знаменитости и спортивные журналисты на заснеженных улицах соревновались в игре в народный мяч. Среди участников были чемпион Эстонии по десятиборью 2020 года и олимпийская надежда 2024 года Ристо Лиллеметс, Ану Саагим и менеджер по коммуникациям Союза маркетологов Каарел Тялль.

По словам менеджера по маркетингу Olympic Entertainment Group Михкеля Мыттуса, в новом ресторане гостей ждут мясные и рыбные блюда на угольном гриле, а также команда барменов высшего класса, которая прошла обучение под руководством молодой чемпионки Эстонии по приготовлению коктейлей Кристин Ууэн. Любителей пива ждут более 20 сортов пива. Также на экранах можно будет наслаждаться прямыми трансляциями игр Лиги чемпионов, Евролиги, НХЛ, НБА, а также других крупных спортивных событий со всего мира.