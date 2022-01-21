ЭКСКЛЮЗИВ | Безумие в ТЦ Юлемисте: Новый кумир подростков Егор Шип свел с ума юных фанатов из Эстонии
В пятницу со своим концертом в Эстонию приехал настоящий "краш" юных девушек и кумир многих школьников Егор Шип. Егор недавно стал артистом известного лейбла Black Star, поэтому на автограф-сессию перед концертом юный артист приехал именно в магазин Black Star Wear в ТЦ Юлемисте. Алина Захарова поговорила с новой легендой Егором Шипом и его безумными поклонниками. Смотрите фото и видео!
Фанаты принесли Егору рисунки, сладости, игрушки и многие признались, что хотели бы его обнять. А один юный фанат даже попросил Егора Шипа расписаться на кружке с изображением В.В. Путина.
Сам 19- летний Егор говорит, что не ощущает себя звездой и что к такому успеху он пришел благодаря своему труду. После автограф-сессии Егор Шип отправился в MJ Club и дал большой концерт для своих поклонников.
Егор Шип — Артист лейбла “Black Star”, певец и блогер с многомиллионной аудиторией. Автор хитов “Dior”, “Пикачу” (с MIA BOYKA), “Глаза фонари”.
За что бы Егор не взялся: будь то блогинг или карьера певца, ему это легко удается.
Несмотря на то, что Егору только 19, он уже успел основать собственный ТiкТок дом, а затем стартануть с успешной карьерой в мире музыки.
Треки Егора уверенно попадают в топ чаты. Клипы “Dior”, “Как твои дела?” и “Пикачу” находятся в ротации крупнейших музыкальных ТВ и топе трендов YouTube.
Сегодня Егор Шип — званый гость всех топовых YouTube и ТВ шоу, а его популярность набирает обороты.