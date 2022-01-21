ЭКСКЛЮЗИВ | Безумие в ТЦ Юлемисте: Новый кумир подростков Егор Шип свел с ума юных фанатов из Эстонии

Фанаты принесли Егору рисунки, сладости, игрушки и многие признались, что хотели бы его обнять. А один юный фанат даже попросил Егора Шипа расписаться на кружке с изображением В.В. Путина.

Сам 19- летний Егор говорит, что не ощущает себя звездой и что к такому успеху он пришел благодаря своему труду. После автограф-сессии Егор Шип отправился в MJ Club и дал большой концерт для своих поклонников.

Егор Шип — Артист лейбла “Black Star”, певец и блогер с многомиллионной аудиторией. Автор хитов “Dior”, “Пикачу” (с MIA BOYKA), “Глаза фонари”.

За что бы Егор не взялся: будь то блогинг или карьера певца, ему это легко удается.

Несмотря на то, что Егору только 19, он уже успел основать собственный ТiкТок дом, а затем стартануть с успешной карьерой в мире музыки.

Треки Егора уверенно попадают в топ чаты. Клипы “Dior”, “Как твои дела?” и “Пикачу” находятся в ротации крупнейших музыкальных ТВ и топе трендов YouTube.

Сегодня Егор Шип — званый гость всех топовых YouTube и ТВ шоу, а его популярность набирает обороты.