Поклонники Анастасии Заворотнюк решили, что она больше не может разговаривать

Подписчики в очередной раз кинулись задавать Анне вопросы в Инстаграме, и один из них спросил: “Вам тяжело обходится без помощи и советов мамы?” Девушка ответила всего одним словом — “Тяжело”. В Сети пришли к выводу, что Анастасия не может дать совет дочери, поскольку уже просто не может говорить… Так это или нет на самом деле, мы судить не беремся.

Другая подписчица поинтересовалась, есть ли у Заворотнюк шансы выжить: “я очень сильно переживаю”. Тогда старшая дочь артистки решила высказаться полнее: она сообщила, что подобные сообщения очень сильно задевают ее за живое. “Вот вроде бы человек зла не желает. Но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы. Переживает очень… Не то что я”, — заявила Анна и добавила, что ее мама продолжает бороться с болезнью, а вся ее семья надеется на чудо, ведь ничего другого им не остается.

При этом Анна Заворотнюк дала повод позлословить в свой адрес: даже такие диалоги она ведет то на фоне фото сумочки от Ив-Сен Лоран и безупречного маникюра, то на фоне селфи с новым модным “луком”. “Переживает она, как же”, — ворчат сердитые комментаторы.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Позже был обнародован ее диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. Артистка сильно поправилась, передвигается в инвалидной коляске.