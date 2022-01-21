Звезда OnlyFans избавилась от паразитов и от тяги к сексу(7)
Американская порномодель и звезда OnlyFans Антье Утгаард рассказала, как ей удалось избавиться от паразитов в организме и к каким последствиям это привело. Она похудела, стала чувствовать себя намного лучше, однако потеряла интерес к сексу, сообщает Daily Star.
Женщина страдала от недомогания, в связи с чем врачи посоветовали ей попробовать новый метод очищения для борьбы с паразитами. В ее организме находились ленточные черви. Модель рассказала, что попасть в тело человека они могут через определенные продукты питания. Также они попадают в организм из-за того, что человек вовремя не помыл руки, прикасаясь к загрязненным поверхностям. Из-за этого появляются такие симптомы, как тошнота, потеря веса и недомогание. Паразиты Утгаард достигли длины в 50 сантиметров, призналась женщина.
“За последние три недели из меня вышло 20 из них. Я потеряла 10 фунтов, 10 фунтов паразитов! Это чертовское безумие”, — рассказала она.
Она добавила, что паразиты лишали ее питательных веществ. Ее кожа улучшилась, волосы стали более шелковистыми и начали активно расти, а также у нее улучшился сон. Однако, как призналась звезда OnlyFans, в ее интимной жизни произошла неприятная перемена — у нее пропало желание заниматься сексом.
“Я вообще не возбуждена. Раньше я хотела делать это каждую ночь перед сном, но теперь я не делала этого примерно 21 день”, — рассказала модель.