Умер латвийский артист Арнис Лицитис

“Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино”, — написал Залманис.

Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге. Его дебют на большом экране состоялся в 1965 году в фильмах “Заговор послов” и “Двадцать лет спустя” (забавно, что в 1992 году он снялся в фильме “Мушкетеры 20 лет спустя”, только в первом играл Арамиса, а во втором лорда Винтера). Актер снялся в более чем в 200 различных фильмах и сериалах. Он появлялся в таких фильмах и сериалах, как “Фаворит”, “Акванавты”, “Мерседес” уходит от погони”, “Долгая дорога в дюнах”, “Богач, бедняк”, “Мираж”, “Одиночное плавание”, “Узник замка Иф”, “Воры в законе”, “Звезда эпохи”, “Диверсант 2” и даже “Ранетки”.