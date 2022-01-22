Медицина бессильна: Леонида Куравлева отправили умирать в хоспис

Источник в медицинских кругах сообщил, что 85-летнего актера сегодня выписали из Коммунарки, где он провел последние две недели. “Леонида Куравлева осмотрели неврологи и отправили в хоспиc. Дело в том, что у артиста тяжелое поражение мозга”, — говорит инсайдер.

Врачи назначили Леониду Вячеславовичу паллиативную помощь. С высокой долей вероятности его переведут в хоспис им. В.В. Миллионщиковой. Предварительный диагноз — деменция смешанного типа. У актера выявлена цереброваскулярная болезнь.

Отметим, что о состоянии Куравлева поступает противоречивая информация. Еще днем 21 января его сын Василий рассказал, что врачи сделали все для того, чтобы легенде советского кинематографа стало лучше. Речь шла даже о переводе в обычную палату из реанимации.

“Есть положительная динамика. Но врачи пока не рискуют перевести его в обычную палату. Должны прийти какие-то дополнительные анализы, которые позволят это сделать. Я не медик, но, как я понял, немножко не хватает каких-то показателей. Все надеются, что положительные новости появятся уже на следующей неделе”, — говорил сын звезды в беседе с журналистами.