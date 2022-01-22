Терминатор взялся за старое: Арнольд Шварценеггер чуть не убил женщину

74-летний актер столкнулся на дороге с другим авто под управлением женщины.

Причиной аварии стало то, что 74-летняя звезда Голливуда проехал на красный свет. Правоохранительные органы уверены, ДТП случилось по вине актера. Его внедорожник чуть ли не полностью наехал на машину пострадавшей.

Как отметили очевидцы, столкновение было мощным, из-за чего в машине Шварценеггера сработали подушки безопасности. Актер не пострадал, а вот женщина, которая находилась в другом автомобиле, получила травмы. По словам очевидцев, у нее текла кровь из головы. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщают СМИ, сам актер очень обеспокоен состоянием женщины и хочет увидеться с ней. Очевидцы добавили, что ДТП их действительно напугало. Один из них даже заметил, что это выглядело как трюк в кино…