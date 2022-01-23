“Тварь, мразь”: Мирослава Карпович показала, как ее хейтят поклонники Агаты Муцениее

35-летняя актриса счастлива в отношениях с “мажором” и нашла общий язык с детьми Павла — Тимоеем и Мией. Так, они вместе даже отправлялись отдыхать, а недавно Карпович вышла с ребятами на одну сцену. После спектакля она появилась на подмостках театра под руку с детьми любимого, чем изрядно удивила публику.

К слову, если наследники актера относятся к новой возлюбленной Прилучного более, чем хорошо, то его поклонники, и особенно те, кто был всеми руками за его отношения с Агатой, настроены менее дружелюбно. Антифанаты артистки при любом удобном случае пытаются задеть ее, а причиной может стать все: излишняя худоба, счастливый вид на фоне моря и особенно откровенные признания в любви Павлу.

Некоторые атакуют личные сообщения в соцсетях звезды “Папиных дочек”. Мирослава решила поделиться с подписчиками тем, что ей пишут. “Семью разрушила. Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей. Конченная. Разрушительница семей”, — возмущается один из них.

Мирослава же сохранила спокойствие и подписала снимок экрана довольно сдержанно, но добавив смайл в виде сердца: “Наши люди, наша страна. Люблю, благодарю и уважаю”.

О невероятной выдержке и доброжелательности даже высказывался ее 34-летний избранник. Тем, что актриса занимается не только творческой деятельностью, но и помогает нуждающимся Павел гордится. “Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность — это Мирослава”, — делился в эфире программы “Ты не поверишь!” телеканала НТВ Прилучный.

Павел доволен и тем, что Карпович не говорит об этом на всю страну из-за своей скромности. “Никогда не афиширует это, не выставляет в Инстаграм ничего. Все, что пожалеть и отдать себя полностью — это она”, — добавил Павел.