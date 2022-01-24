ЭКСКЛЮЗИВ | "В одном плече одна прививка, в другом плече другая": Диана Арбенина поделилась, что сделала ради концертов и как относится к маскам
В субботу состоялся большой концерт Дианы Арбениной в зале Alexela. Перед выходом на сцену Диана поговорила с Алиной Захаровой и рассказала, что интересного произошло с их прошлой встречи в Эстонии. Хочется отметить, что несмотря на техническую задержку концерта и дефицит времени Диана сдержала свое обещание и дала интервью. "Мы встречаемся крайне редко, але", сказала Диана Арбенина, когда ее начали торопить. Смотрите видео!
“Когда носят маски на улице, то это, мне кажется, вредно, потому что дышишь собой же. Вот я могу сказать, что я человек, у которого три прививки. Все для того, чтобы ездить по миру и ездить, в том числе, опять же, в Эстонию, потом у нас должен быть тур в Америку. Я вынуждена идти на такие меры. Другое дело, что я не из боязливых”, — объясняет Диана, почему решила сделать себе разные вакцины.
Смотрите галерею с концерта Дианы Арбениной в Таллинне!