ЭКСКЛЮЗИВ | "В одном плече одна прививка, в другом плече другая": Диана Арбенина поделилась, что сделала ради концертов и как относится к маскам

“Когда носят маски на улице, то это, мне кажется, вредно, потому что дышишь собой же. Вот я могу сказать, что я человек, у которого три прививки. Все для того, чтобы ездить по миру и ездить, в том числе, опять же, в Эстонию, потом у нас должен быть тур в Америку. Я вынуждена идти на такие меры. Другое дело, что я не из боязливых”, — объясняет Диана, почему решила сделать себе разные вакцины.