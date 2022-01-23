Главные эмоции всех знаков Зодиака

Раки, Львы и Скорпионы

Чаще других подвержены сомнениям. Понять это со стороны бывает сложно. Эти знаки склонны скрывать эмоции. В мыслях же они постоянно возвращаются к уже совершенным поступкам, обдумывая правильность своих действий.

Овны, Близнецы и Стрельцы

Рожденных под этими знаками нередко одолевают переживания. Такие люди бывают весьма эмоциональны и бурно реагируют на разного рода события своей жизни.

Девы, Весы и Козероги

Принадлежащий к одному из этих знаков человек склонен к негативным эмоциям. По мнению астрологов, такие чувства появляются у представителей трех созвездий чаще, чем у других.

Тельцы, Водолеи и Рыбы

Волнуются из-за чужого мнения. Для некоторых из них важна лишь точка зрения близкого друга. Другие переживают о том, что про них думает все окружение.