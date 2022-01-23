Умер Расми Джабраилов — артист, игравший в “Одиссее капитана Блада” и “Моей прекрасной няне”

“Актер с оригинальной внешностью и могучим темпераментом, создавший галерею ярких образов, трогательно нежных, иногда омерзительно подлых, часто уморительно смешных. Такие разные герои в исполнении Расми Джабраилова были объединены одной общей чертой — в каждом из них, вне зависимости от обстоятельств, всегда было что-то человечное, живое и светлое”, — отметили в некрологе.

Расми Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент в Дагестане. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа, в 1961-м — режиссерский.

Играл в Лезгинском драмтеатре им. Стальского в Дербенте, Дагестанском русском театре М. Горького в Махачкале, Даргинском театре имени О. Батырая в Избербаше, Тульском областном театре имени М. Горького, Московском театре на Таганке. С 2002 года служил в Московском академическом театре им. Маяковского.

В фильмографии Джабраилова — более шестидесяти проектов, среди которых “Бриллианты для диктатуры пролетариата”, “Короли и капуста”, “Сказка, рассказанная ночью”, “В августе 44-го”, “Следствие ведут знатоки”, “Одиссея капитана Блада”, “Марш Турецкого”, “Моя прекрасная няня”.