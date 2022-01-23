“Чуть не умер от страха”: Гордон Рамзи вспоминает визит Путина

“Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха”, — рассказал повар в эфире “Шоу Келли Кларксон” .

По словам Рамзи, в тот день он переживал за качество блюд сильнее обычного и даже хотел сбежать. Он также поделился эмоциями от встречи с двумя лидерами.

“Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, а они тебя спрашивают о спарже”, — вспомнил Рамзи.