23.01.2022, 17:00
“Чуть не умер от страха”: Гордон Рамзи вспоминает визит Путина(16)
Foto: Chris Pizzello, AP
Знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи рассказал, как готовил для президента России Владимира Путина и признался, что очень волновался, не испортит ли ужин, — пишет Gazeta.
“Это произошло, когда меня пригласили на Даунинг-стрит во время встречи Тони Блэра и президента Путина. Я чуть не умер от страха”, — рассказал повар в эфире “Шоу Келли Кларксон” .
По словам Рамзи, в тот день он переживал за качество блюд сильнее обычного и даже хотел сбежать. Он также поделился эмоциями от встречи с двумя лидерами.
“Это был невероятный опыт. Вот ты здороваешься, стоишь с ними рядом, а они тебя спрашивают о спарже”, — вспомнил Рамзи.