Лидия Федосеева-Шукшина сбежала из пансионата для престарелых

Недавно публику шокировало известие о том, что Федосеева-Шукшина находится в доме престарелых, куда ее отправила старшая дочь Ольга. Именно в этом пансионате последние полгода проживал Леонид Куравлев. Несмотря на заверения близких, мол, Лидия Николаевна сама изъявила желание пройти в “Идиллии” ряд процедур, бывший муж Бари Алибасов и его сын намеревались чуть ли не вызволять ее оттуда силой.

Адвокат Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник призналась, что сегодня актриса в спешке покинула место оздоровления. “Закончила все свои процедуры, возвращается сегодня к себе на улицу Бочкова, чтобы избежать дальнейших инсинуаций, благодаря которым ее выставляют в таком не всегда приглядном свете”, — поделилась юрист.

Ранее сын Бари всполошил общественность громкими высказываниями о том, что артистке требуется помощь. Он даже предлагал необычный план ее спасения. По теории Алибасова-младшего, если бы он женился на Лидии Николаевне, то стал бы ее официальным опекуном. Получив свободу в правах, она смогла бы самостоятельно выбирать, где ей жить.

В то же время родные Шукшиной не понимают, почему тот бросался столь неоднозначными высказываниями, ведь они отправили ее в пансионат исключительно для восстановления здоровья.

“У мамы есть возрастные заболевания, она должна находиться под постоянным наблюдением, поэтому я и передала мамочку в руки профессионалов. Лечиться амбулаторно ей уже сложно, это сопряжено с рядом проблем. В октябре мама проходила плановое лечение в госпитале Вишневского, но больница есть больница, а в пансионате для пожилых людей более домашняя обстановка и программа реабилитации — больше для отдыха, а не для лечения”, — поясняла Ольга Шукшина.