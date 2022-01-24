Ирина Алферова резко отреагировала на появление внебрачного сына Александра Абдулова(3)
Новость о том, что у актера есть еще один наследник, взбудоражила общественность. Александр Коваль работает актером массовки, родился в Усть-Каменогорске. Мать вырастила его одна и никогда не рассказывала историю своей бурной молодости, — сообщает “КП”.
Ольга Коваль была костюмершей Одесской киностудии во время съемок фильма “Десять негритят”. Там она и потеряла голову от Александра Гавриловича. В то время артист был женат на Алферовой. Однако в браке не появилось совместных детей. А вот беременная Ольга уехала в Казахстан, где родила мальчика. Она якобы сообщила об этом своему возлюбленному и даже выслала ему фото, но тот никак не отреагировал.
На встречу с сыном с фото Абдулов так и не решился. При этом снимок мальчика он постоянно держал при себе и делился своими переживаниями о том, что где-то у него растет сын, с друзьями и коллегами.
“В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: “вот, посмотри, у меня сын растет”, — рассказал Марк Горонок, актер, с 1996 по 1997 годы коллега Абдулова по “Ленкому”. — Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож. Хотя до того как, он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне. В то время Александр Гаврилович был просто мега популярен, и каждая вторая домохозяйка мечтала родить ему сына. Сейчас, спустя все эти годы, вообще сложно поверить, в то, что этот мальчишка с фото нашелся, что возможно именно он единственный сын Абдулова. Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время”.
Сейчас Александру Ковалю 34 года, и он тоже актер. При этом о том, кто может быть его отцом, он до сих пор не знал.
Стоит отметить, что Коваль не единственный, кто претендует на родство с Абдуловым. В Петербурге ранее объявился еще один внебрачный Александра Гавриловича. Сергей Шиподько рассказал о том, что его мама познакомилась с актером в одном из московских ресторанов. Завязался бурный, но непродолжительный роман, в результате которого женщина родила мальчика. Она долго хранила тайну и не говорила отпрыску, кто отец. А вот самому актеру якобы показала кроху. Но Абдулов лишь отмахнулся от нее.
Елена Проклова ранее так высказывалась о внебрачных детях актера: “Саша всегда был одержим семьей, очень хотел детей. Если бы у него была возможность иметь сына, он бы ухватился за нее”.
Ирина Алферова ничего не знала о рождении у своего бывшего мужа Александра Абдулова внебрачных сыновей. На расспросы ушлых репортеров актриса ответила довольно резко. “Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне”, — цитирует ее blitz.plus.
Добавим, что единственный “официальный” ребенок Абдулова родился меньше чем за год до его смерти. Сейчас Евгении Абдуловой 15 лет. Ее мама, юрист Юлия Мишина, вышла замуж за Абдулова в 2006-м году. Актер ушёл из жизни спустя два года после свадьбы, 3 января 2008-го года.