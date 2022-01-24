Ирина Алферова резко отреагировала на появление внебрачного сына Александра Абдулова

Ольга Коваль была костюмершей Одесской киностудии во время съемок фильма “Десять негритят”. Там она и потеряла голову от Александра Гавриловича. В то время артист был женат на Алферовой. Однако в браке не появилось совместных детей. А вот беременная Ольга уехала в Казахстан, где родила мальчика. Она якобы сообщила об этом своему возлюбленному и даже выслала ему фото, но тот никак не отреагировал.

На встречу с сыном с фото Абдулов так и не решился. При этом снимок мальчика он постоянно держал при себе и делился своими переживаниями о том, что где-то у него растет сын, с друзьями и коллегами.

“В 97 году Александр Гаврилович показал мне фотографию с этим мальчиком. Он хранил снимок в портмоне. Сказал так: “вот, посмотри, у меня сын растет”, — рассказал Марк Горонок, актер, с 1996 по 1997 годы коллега Абдулова по “Ленкому”. — Я тогда ответил, что мальчишка и правда на него похож. Хотя до того как, он фото показал, скептически отнесся к тому, что какая-то дама написала ему письмо о сыне. В то время Александр Гаврилович был просто мега популярен, и каждая вторая домохозяйка мечтала родить ему сына. Сейчас, спустя все эти годы, вообще сложно поверить, в то, что этот мальчишка с фото нашелся, что возможно именно он единственный сын Абдулова. Могу сказать, что если у них действительно одна кровь, то Александр-младший точно никогда не станет претендовать на наследство, не будет ни у кого и ничего просить. Таким был его отец, человек необыкновенно талантливый, совершенно независимый, кристально честный. Лично я хотел бы встретиться с его возможным сыном и готов это сделать в ближайшее время”.

Сейчас Александру Ковалю 34 года, и он тоже актер. При этом о том, кто может быть его отцом, он до сих пор не знал.