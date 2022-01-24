“Гнусная тварь!” Новый фильм Данилы Козловского разозлил русских монархистов(9)
На днях Данила Козловский блистал на закрытой светской премьера своего первого сериала “Карамора”. Артист не скрывал, что его новое детище далось ему нелегко. В сериале он выступил и как продюсер, и как режиссер, и как актер. Съемки шли непросто, от момента замысла до готового результата прошло несколько лет. Фильм уже стал одним из самых заметных событий киногода. Ну а Козловский угодил в скандал, — сообщает “КП”.
Публицист Егор Холмогоров возмутился сериалом “Карамора”, в котором императора Александра II изобразили в качестве вампира. Он пообещал сделать все, чтобы Даниле Козловскому “перекрыли кислород”.
46-летний ведущий программы “Егор Станиславович” на телеканале RT назвал 36-летнего актера “гнусной тварью”, с которой “необходимо вести войну на уничтожение”. “Что касается актера Козловского, выведшего царя-мученика Александра II в качестве вампира, которого хорошо и правильно было взорвать бомбой, то вот лично я, Егор Холмогоров, приношу клятву сделать все, чтобы Козловский работать в России не мог, его фильмы проваливались и закончил жизнь он в лучшем случае третьестепенным сериальным статистом HBO. Так же следует поступить со всеми пропагандистами терроризма и нигилизма”, — написал Холмогоров в своем Telegram-канале.
Отметим, историю о предреволюционном Петербурге, в котором разворачивается борьба между анархистом Караморой и тайным орденом вампиров, первыми смогли оценить Константин Хабенский, Владимир Познер, Надежда Михалкова, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова и многие-многие другие представители светского бомонда. Все остались в восторге.