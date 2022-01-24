“Гнусная тварь!” Новый фильм Данилы Козловского разозлил русских монархистов

46-летний ведущий программы “Егор Станиславович” на телеканале RT назвал 36-летнего актера “гнусной тварью”, с которой “необходимо вести войну на уничтожение”. “Что касается актера Козловского, выведшего царя-мученика Александра II в качестве вампира, которого хорошо и правильно было взорвать бомбой, то вот лично я, Егор Холмогоров, приношу клятву сделать все, чтобы Козловский работать в России не мог, его фильмы проваливались и закончил жизнь он в лучшем случае третьестепенным сериальным статистом HBO. Так же следует поступить со всеми пропагандистами терроризма и нигилизма”, — написал Холмогоров в своем Telegram-канале.