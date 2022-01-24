Кино
24.01.2022, 14:48

“Гнусная тварь!” Новый фильм Данилы Козловского разозлил русских монархистов

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ФОТО: screenshot - youtube

На днях Данила Козловский блистал на закрытой светской премьера своего первого сериала “Карамора”. Артист не скрывал, что его новое детище далось ему нелегко. В сериале он выступил и как продюсер, и как режиссер, и как актер. Съемки шли непросто, от момента замысла до готового результата прошло несколько лет. Фильм уже стал одним из самых заметных событий киногода. Ну а Козловский угодил в скандал, — сообщает “КП”.

Публицист Егор Холмогоров возмутился сериалом “Карамора”, в котором императора Александра II изобразили в качестве вампира. Он пообещал сделать все, чтобы Даниле Козловскому “перекрыли кислород”.

46-летний ведущий программы “Егор Станиславович” на телеканале RT назвал 36-летнего актера “гнусной тварью”, с которой “необходимо вести войну на уничтожение”. “Что касается актера Козловского, выведшего царя-мученика Александра II в качестве вампира, которого хорошо и правильно было взорвать бомбой, то вот лично я, Егор Холмогоров, приношу клятву сделать все, чтобы Козловский работать в России не мог, его фильмы проваливались и закончил жизнь он в лучшем случае третьестепенным сериальным статистом HBO. Так же следует поступить со всеми пропагандистами терроризма и нигилизма”, — написал Холмогоров в своем Telegram-канале.

Отметим, историю о предреволюционном Петербурге, в котором разворачивается борьба между анархистом Караморой и тайным орденом вампиров, первыми смогли оценить Константин Хабенский, Владимир Познер, Надежда Михалкова, Ольга Сутулова, Евгений Стычкин, Сабина Ахмедова и многие-многие другие представители светского бомонда. Все остались в восторге.

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