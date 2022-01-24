Умер американски комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу “Жизнь с Луи”

Андерсон родился в 1953 году в американской Миннесоте. В США он был популярным комиком, а также снимался в различных телепроектах.

Нам он может быть известен по мультсериалу “Жизнь с Луи”. Проект был основан на воспоминаниях комика о жизни с родителями в детском возрасте.

Он создал и выпустил его в 1995 году, серии были основаны на воспоминаниях о детстве Андерсона с десятью братьями и сестрами, добродушной матерью и отцом с грубоватым характером. Андерсон также подробно описывал свое трудное детство, связанное с его весом, из-за чего его так дразнили. Шоу на протяжении трех лет было хитом канала Fox Kids и выиграло две премии “Эмми”.

Кроме того, мы могли видеть Луи в фильмах и сериалах "Ремингтон Стил", "Поездка в Америку", "Грейс в огне", "Элли Макбил", "Детектив Нэш Бриджес", "Клиника". Последним фильмом с его участием стала "Поездка в Америку 2".