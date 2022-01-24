Важно! В эту пятницу вместо спектакля “Ангелы на крыше” состоится спектакль “Счастливый номер”

Смешная комедия

В ролях: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Андрей Носков, Роман Юнусов

По именам актрис, занятых в спектакле, сразу можно понять, что жанр спектакля – комедия. Скучно не будет, потому что эти девушки умеют быть смешными и умеют смешить зрителей.

Сделать правильный выбор в браке - это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.

Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено

Билеты в piletilevi.ee: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/teater/komoodia/onnenumber-schastlivyj-nomer-200320-120820-200221-ja-171121-inglid-katusel-spektakl-angely-na-kryshe-asendus-296555/?fbclid=IwAR0ojB4LHR8R0AgLIoQVmauefa12eZ1Fade8YjPF8B_EfGS0ugvqxK66tmE