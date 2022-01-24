Важно! В эту пятницу вместо спектакля “Ангелы на крыше” состоится спектакль “Счастливый номер”
“Дорогие наши зрители!
Мы невероятно рады тому, что гастрольная жизнь потихоньку налаживается.
За два года мы переносили наши проекты множество раз и почти отчаялись.
И как же мы рады, что Вы, наши зрители, терпеливо принимали эти переносы.
28 января вместо спектакля “Ангелы на крыше” состоится спектакль “Счастливый номер”.
Замена происходит по независящим от организатора причинам.
Все приобретенные билеты остаются действительны.
Комедия “Счастливый номер” станет театро-смехо-терапией!
Вас ждёт встреча практически с тем же актёрским составом. К нам приедут: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Андрей Носков, Роман Юнусов
Встречаемся в театре 28 января!”, — организаторы спектакля.
Смешная комедия
В ролях: Мария Кравченко, Екатерина Скулкина, Андрей Носков, Роман Юнусов
По именам актрис, занятых в спектакле, сразу можно понять, что жанр спектакля – комедия. Скучно не будет, потому что эти девушки умеют быть смешными и умеют смешить зрителей.
Сделать правильный выбор в браке - это одна из главных задач в жизни Игоря, осечки быть не должно и для этого он готов устраивать для претенденток самые невероятные испытания. А побороться есть за что: он и успешен и богат, но только он не спешит раскрывать все карты.
Успешного и богатого полюбит любая, а вот кто полюбит мелкого служащего с низким окладом и скромной однокомнатной квартирой, в которой, кстати, все и происходит. Игорю кажется что правильный выбор сделан, но жизнь преподносит сюрпризы, о которых и не мечтаешь: люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают, и счастье было рядом, но не было замечено
Билеты в piletilevi.ee: https://www.piletilevi.ee/rus/tickets/teater/komoodia/onnenumber-schastlivyj-nomer-200320-120820-200221-ja-171121-inglid-katusel-spektakl-angely-na-kryshe-asendus-296555/?fbclid=IwAR0ojB4LHR8R0AgLIoQVmauefa12eZ1Fade8YjPF8B_EfGS0ugvqxK66tmE