Известный блогер рассказал, что Андрей Малахов болен раком

Источник утверждает, что в сфере медиа все знают о недуге Малахова. Есть информация, что “там все плохо”.

“Прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки” — приводит Anton S послание подписчика.

Блогер признался, что ему очень страшно читать подобные сообщения. Но он восхитился тем, как держится телеведущий и как много он работает.

Комментаторы пожелали Андрею Малахову сил и скорейшего выздоровления. Они предположили, что ему приходится “пахать”, так как лечение в Германии очень дорого.

В начале января о проблемах со здоровьем Малахова сообщил советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский. По его словам, телеведущий работает “на разрыв” и пользуется снотворным, без которого не может уснуть.