В Доме Хопнера состоится концерт Олега Писаренко
28 января 2022 г. в 19.00 в Доме Хопнера (Ратушная площадь 18) состоится концерт Олега Писаренко под названием „Soul´s Journey“.
Олег Писаренко, известный как виртуозный гитарист и музыкант, исполняющий мистическую музыку, на этом концерте и вовсе сядет за рояль. Его поиски нового звучания и музыкального выражения привели к созданию в 2021 г. альбома “Soul´s Journey”.
Концерты Олега Писаренко подобны музыкальным странствиям во внутренний мир человека, которые очищают душу, завораживают и впечатляют любого слушателя. Олег способствует своей музыкой осмысленному движению к внутренней легкости и умиротворению.
Родившийся в Нарве и получивший образование в Таллинне, Олег Писаренко много лет прожил в Тарту, где стал одним из ведущих музыкальных деятелей этого города. В 2013 году Олег Писаренко был удостоен звания Музыкант года Эстонского национального телерадиовещания, тогда же он стал лауреатом культурной премии Эстонского капитала культуры. Олег Писаренко принимает участие в международных проектах и фестивалях, выступает с концертами на джазовых сценах Эстонии, Дании, Швеции, Франции, Бельгии, Голландии, Финляндии, России, Украины, Англии, Латвии и Литвы.
У идущих на концерт организаторы просят предъявить действительную справку о вакцинации или перенесенной болезни COVID-19.
Билеты возможно приобрести через Piletilevi: https://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/souls-journey-oleg-pissarenko-helirannakud-klaveril-343951/