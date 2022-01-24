В Доме Хопнера состоится концерт Олега Писаренко

Олег Писаренко, известный как виртуозный гитарист и музыкант, исполняющий мистическую музыку, на этом концерте и вовсе сядет за рояль. Его поиски нового звучания и музыкального выражения привели к созданию в 2021 г. альбома “Soul´s Journey”.

Родившийся в Нарве и получивший образование в Таллинне, Олег Писаренко много лет прожил в Тарту, где стал одним из ведущих музыкальных деятелей этого города. В 2013 году Олег Писаренко был удостоен звания Музыкант года Эстонского национального телерадиовещания, тогда же он стал лауреатом культурной премии Эстонского капитала культуры. Олег Писаренко принимает участие в международных проектах и фестивалях, выступает с концертами на джазовых сценах Эстонии, Дании, Швеции, Франции, Бельгии, Голландии, Финляндии, России, Украины, Англии, Латвии и Литвы.