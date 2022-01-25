В 29 лет умер известный КВНщик, игравший в Премьер-лиге и Высшей лиге

Активист КВН-движения Бурятии Чингис Болотов принес соболезнования близким Булата.

«От нас ушел брат, друг, товарищ, КВНщик... Булат Будацыренов — выпускник республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Он учился в БГУ, играл в команде КВН «Пушкина, 8» — чемпион Бурятии 2012 года, вице-чемпион лиги КВН «Азия» в Красноярске, бронзовый призер Первой лиги, чемпион Премьер-лиги и участник игр Высшей лиги в Москве.

Булат хорошо владел родным языком и являлся редактором игр КВН на бурятском, занимался реализацией просветительских проектов. Писал стихи на бурятском и даже стал победителем поэтического турнира Намжила Нимбуева в 2013 году. Как и все мы, он был настоящим патриотом республики и не стремился уехать отсюда, чтобы жить лучше. Он хотел сделать жизнь в Бурятии интересной и лучше для всех нас», — поделился Чингис в соцсети.

«Он был с нами и в самые радостные моменты и чаще всего — в самые трудные. Его творчество, дела и мысли будут с нами. Мы ценим все, что ты для нас сделал! Спи спокойно», — заключил Чингис Болотов.