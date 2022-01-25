72-летний солист Мариинского театра задержан за сексуальное насилие над внучкой

Уголовное дело по факту насилия было возбуждено еще в августе прошлого года следователем по Приморскому району, об этом “Фонтанке” стало известно 25 января. Тогда по телефону горячей линии ГСУ СК РФ позвонила детский психолог и сообщила, что в квартире на Парашютной четырехлетней девочки домогалось неустановленное лицо.

В минувшее воскресенье оперативники задержали подозреваемого. Им оказался заслуженный артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра. Имя его не называется, но вычислить его не так сложно по имеющейся информации.

Следствием было установлено, что именитый петербуржец в течение всего 2020 года в рощинском СНТ “Актёр” совершал насильственные действия сексуального характера в отношении внучки.

В данный момент артист процессуально задержан и помещен в изоляторе временного содержания.