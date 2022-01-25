Певица из Эстонии получила награду “Песня Года про маму”

Певица завершила работу над ней специально к конкурсу Миссис Санкт-Петербург , в котором она участвовала в 2019 году, завоевав титулы "Вице Миссис СПб 2019" и "Королева Сцены СПб 2019". Песня была исполнена на финале в качестве творческого номера и затронула сердца всех без исключения зрителей в зале, ведь Миссис Санкт-Петербург — это конкурс мам!

“После конкурса, где бы я ни исполняла эту песню, ко мне всегда подходят женщины с растёкшейся тушью и благодарят меня за неё!”, — признаётся певица. Именно поэтому она считает данную награду справедливой и заслуженной. И вот, спустя 2 года с небольшим, песня нашла своё официальное признание — заветная статуэтка теперь украшает полку дома у Александры. Мы очень рады за соотечественницу и желаем ей дальнейших успехов в творчестве!