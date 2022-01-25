Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Александра Градского

Спустя девять дней задержан первый подозреваемый. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

“Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения”, — рассказала Волк.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный 27-летний мужчина — уроженец Таджикистана. Судимость имеет (статья пока неизвестна) именно на территории России.

По информации “КП”, задержанного по делу об ограблении Марины Коташенко удалось отследить благодаря скрупулезной работе с записями с камер видеонаблюдения — на одной из них предполагаемый грабитель все-таки засветил свое лицо.

По одной из версий вдова Градского могла инсценировать собственное ограбление, чтобы вывести из-под грядущего раздела наследства большую сумму наличными. До сих пор некоторым кажется странным, почему Коташенко обратилась в полицию лишь через шесть с лишним часов после ограбления. Нападавших, напомним, жертва описала как кавказцев, а на самом деле искать нужно было азиатов. Тоже подозрительно? Направляла не по тому следу?

“Нельзя так говорить однозначно, — считает не названный журналистами собеседник. — Во-первых, женщина в шоковом состоянии могла неверно оценивать ситуацию. Во-вторых, преступники разного этнического происхождения, в том числе даже славяне, иногда во время налетов специально говорят, имитируя кавказский акцент, чтобы затруднить дальнейшие поиски подозреваемых”.