В Таллинне, Тарту и Пярну отменяются концерты норвежского Квартета Трюгве Сейма

Отменяются концерты, запланированные на 25 января в концертном зале “Эстония”, 26 января в концертном зале “Ванемуйне” и 27 января в концертном зале Пярну.

Все билеты выкупаются обратно до 11 февраля. Возврат производится по электронной почте. Просим отправить электронный билет или фотографию билета с указанием номера банковского счета на следующие адреса: tagasiost@concert.ee (Estonia kontserdisaal), pilet.vkm@concert.ee (Vanemuise kontserdimaja), pilet.pkm@concert.ee (Pärnu kontserdimaja).

Билеты принимаются обратно также во всех кассах концертных залов.

Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства!