В Таллинне, Тарту и Пярну отменяются концерты норвежского Квартета Трюгве Сейма
Билеты выкупаются обратно!
Гастроли коллектива известного норвежского саксофониста Трюгве Сейма в трех городах Эстонии в рамках цикла концертов „ECM LIVE“ не состоятся, поскольку один из музыкантов заболел.
Отменяются концерты, запланированные на 25 января в концертном зале “Эстония”, 26 января в концертном зале “Ванемуйне” и 27 января в концертном зале Пярну.
Все билеты выкупаются обратно до 11 февраля. Возврат производится по электронной почте. Просим отправить электронный билет или фотографию билета с указанием номера банковского счета на следующие адреса: tagasiost@concert.ee (Estonia kontserdisaal), pilet.vkm@concert.ee (Vanemuise kontserdimaja), pilet.pkm@concert.ee (Pärnu kontserdimaja).
Билеты принимаются обратно также во всех кассах концертных залов.
Eesti Kontsert приносит извинения за возникшие неудобства!