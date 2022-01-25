"Профессиональная команда": главный редактор Юлия Балий поделилась, почему "Радио 4" остается номером один

— Как думаете, за что слушатели любят "Радио 4"?

— Думаю, слушатели любят “Радио 4” за разнообразие контента и взвешенную подачу информации. У нас есть передачи и программы абсолютно на любой вкус, в том числе и музыкальные. Кстати, в плане музыки мы предлагаем по-настоящему уникальный продукт, которого нет на других радиостанциях. Так что я без ложной скромности могу сказать, что каждый думающий человек может найти в сетке вещания “Радио 4” что-то полезное и интересное именно для себя. Плюс у нас отличная профессиональная команда, которая работает как отлаженный часовой механизм.

— Будете ли всей командой отмечать победу?

— Очередную победу, безусловно, отметим, однако от больших праздников и гуляний пока вынуждены отказаться. Здоровье и устойчивая работа всей программы сейчас важнее, а потому оставим большой праздник до лучших времен. Например, до дня рождения “Радио 4” в мае.

— Как считаете, нужно ли что-то менять, чтобы оставаться первыми или все-таки сохранять стабильность?

— Для того, чтобы оставаться первыми, нельзя почивать на лаврах. Нужно с уважением относиться к конкурентам, игнорировать многочисленных хейтеров, но при этом всегда прислушиваться к конструктивной критике. Разумеется, программа не может не меняться, ведь меняется наша жизнь, потребности аудитории, для которой мы и работаем. Изменения необходимы, однако они должны быть взвешены и продуманы. Залог нашего успеха в отличной командной работе, профессиональном подходе, сохранении старых добрых традиций “Радио 4” и постоянном поиске новых форматов и тем, которые соответствуют изменяющемуся духу времени.

Согласно свежим результатам исследования, в последние полгода (с июля по декабрь) ежедневно "Радио 4" слушали 36 000 человек. Аудитория “Народного радио” — 21 000 слушателей в день. Третье место по популярности занимало “Русское радио” с 19 000 человек в день. Среди вещающих в Эстонии на русском языке радиостанций Радио 4 уверенно лидирует во всех категориях исследования слушаемости (в день, неделю, месяц).