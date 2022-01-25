Марина Хлебникова впервые рассказала о состоянии своего лица

Артистка впервые рассказала, как сейчас выглядит ее лицо. Марина вышла на связь по телефону в эфире программы “Прямой эфир” канала “Россия 1”.

“Хочу, чтобы все знали: с лицом у меня все в порядке! — сообщила 56-летняя Хлебникова. — С квартирой все решим. Друзья у меня замечательные, родители живы. И у меня потрясающая дочка. Хочу, чтобы у всех людей было как можно больше здоровья!”

Сейчас Марина временно живет у друзей. Подруга Хлебниковой, певица Наталья Гулькина на днях рассказала, что Марина не хочет надолго никого стеснять, поэтому часто переезжает с места на место. “Ходит туда-сюда”, — сообщила Гулькина о жизни коллеги после больницы.

Некоторые считают, что такой образ жизни Марине не на пользу — ведь она еще не полностью восстановилась, ей нужен покой и отдых. Но Гулькина заверила, что Хлебникова чувствует себя хорошо и даже собирается в ближайшее время сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов и вернуться на сцену. Пластику артистка собирается делать в той же больнице, в которую она попала после пожара.