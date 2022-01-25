ФОТО | Звезда в Африке: Ольга Бузова снялась обнаженной в ванне

“Первая остановка — Кейптаун — одна из трех столиц ЮАР. Знаете, я закончила геофак, и всегда любила путешествовать Это мой антистресс, и мое место силы. В пять лет я была в Риме. И уже тогда мечтала объездить весь мир. А сейчас я счастлива, что могу и работать, и отдыхать! Беру от жизни все! Только самое хорошее”, — отметила Ольга Бузова.

Разглядывая фото, многие обратили внимание, что звезда запечатлена с бокалом шампанского в руках. Подписчики, которые не раз упрекали Бузову в пристрастии к спиртному, не упустили возможности снова ей высказать свое мнение. “Оля, ты знаешь что от алкоголя отмирают клетки мозга? Бросай пить, а то каждый день с бокалом или стаканом”, “Кончай пить”, “Что такая опухшая?”, “Я не понимаю, она же не пьет, ей же нельзя?”, “А что с лицом? Оно одутловатое прям. Это алкоголь или филлеры?” — отметили в комментариях фолловеры.

20 января Ольга Бузова отпраздновала свой 36-й день рождения. Она отметила его в кругу своих самых близких людей. В компании друзей поющая телеведущая отправилась в Сочи. Ну а потом, очевидно, сделала себе более дорогой “туристический” подарок.